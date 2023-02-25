Спалахнули склади з лакофарбовими матеріалами.

На підприємстві в Подільському районі міста Києва сталася пожежа.

"Пожежа на підприємстві в Подільському районі столиці. Всі служби вже на місці", - повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram-каналі.

Водночас він не уточнив, про яке саме підприємство йдеться. Міський голова додав, що подробиці буде повідомлено згодом.

Відео дня

ОНОВЛЕНО 15:15. Кореспондент ТСН в ефірі телемарафону уточнив, що пожежа сталась на складах з лакофарбовими матеріалами.

Звуки тріщання й вибухів є наслідками займання шиферу, яким вкрите приміщення: "Загорілися склади з лакофарбовими матеріалами. В суботу там, кажуть, нікого зазвичай немає. Чи були сьогодні – очевидці не знають. Попередньо, перед тим як почалась пожежа, ніхто не бачив, щоб там був хтось зі сторонніх. Почалося з диму і розгорілося досить швидко. Те, що ви чуєте тріскіт і подекуди вибухи – це шифер, оскільки зайнялася будівля, ним вкрита".

Про потерпілих поки нічого невідомо. На місці події працюють співробітники ДСНС.

ОНОВЛЕНО 15:40. КМВА підтверджує, що спалахнули склади з лакофарбовими матеріалами.

"Горить приміщення площею 3000 кв. м.Інформація щодо потерпілих відсутня. Дані оновлюються. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією пожежі. Ситуація контрольована", - йдеться у Telegram адміністрації.

Вибухи у Києві – актуальне

У червні 2022 року на лівому березі Києва сталась масштабна пожежа на території СТО. Свідки повідомляли про вибухи. Водночас інформації про потерпілих не було.

9 лютого на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці пролунав вибух. Внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м. Четверо людей загинули, ще п'ятеро отримали тілесні ушкодження. Частину людей дістали з-під завалів зруйнованої вщент будівлі.

Вас також можуть зацікавити новини: