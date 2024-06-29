Фіала заявив, що підписати угоду планують на саміті Європейської політичної спільноти в Лондоні 18 липня.

Україна та Чехія домовилися завершити переговори щодо тексту безпекової угоди до саміту НАТО у Вашингтоні, який має відбутися 9-11 липня.

Однак підписати документ планують на іншій конференції. Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

За його словами, про те, щоб завершити переговори до саміту НАТО, він домовився із президентом України Володимиром Зеленським 27 червня.

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Крім цього, Фіала додав, що підписати угоду планують на саміті Європейської політичної спільноти в Лондоні 18 липня.

Безпекові угоди України - деталі

13 червня президент США Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський підписали угоду між США та Україною з безпеки, розраховану на 10 років.

27 червня Україна підписала угоди про співпрацю у галузі безпеки з Європейським Союзом, Литвою і Естонією. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час участі у засіданні Європейської Ради на рівні лідерів ЄС у Брюсселі.

ці домовленості вперше закріплюють багатосторонні довгострокові зобов’язання всіх 27 держав – членів ЄС надавати Україні широку підтримку в усіх ключових сферах: військову, фінансову, гуманітарну та політичну допомогу впродовж десяти років.

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