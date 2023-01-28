Політичні амбіції учасників "кремлівського серіалу" остаточно руйнують мрії Путіна на перемогу в Україні, наголошують у ЦПД.

Засновник ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин стрімко втрачає авторитет в очах російського диктатора Володимира Путіна, який вирішив більше не покладатися на його сили і натомість знову довірився Герасимову, Шойгу та звичайним російським військовим.

Як розповіли в Центрі протидії дезінформації при РНБО України, в попередні місяці у реалізації військової кампанії в Україні Путін спирався на Пригожина та генерала Суровікіна. Ватажок "вагнерівців" обіцяв російському президенту завоювати якнайбільше територій, а Суровікін – зламати українців масованими ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі.

"Ніхто з них свого слова не дотримав. Очільнику ПВК не вдалося довести Путіну, що його найманці кращі за російську армію. У боях за Соледар ПВК "Вагнер" було практично розбито, із 50 тис. завербованих пригожиним ув’язнених, в Україні зараз воюють лише 10 тис., решта вбиті, зазнали поранень, зникли безвісти або потрапили в полон. Також на іміджі російської армії та особисто Путіна негативно відобразилися факти масового дезертирства ув’язнених з "Вагнера" та свідчення їх військових злочинів та грубого порушення прав людини в Україні. Набувають суспільного резонансу повторні злочини "вагнерівців", які після завершення контракту повертаються до Росії, прихопивши з собою зброю", – йдеться у матеріалі.

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Аналітики ЦПД зазначають, що в намаганні продемонструвати, що його угруповання – більш якісно підготовлене військове формування, ніж регулярна російська армія, Пригожин не узгоджує свої вилазки з Генштабом ЗС РФ. Це призвело до втрати управління військами та додаткових втрат. Обстріли української інфраструктури теж не дали Росії бажаного ефекту. Таким чином, альянс Пригожина та генерала Суровікіна програє протистояння силовому блоку РФ і втратив можливість замінити Шойгу і Герасимова своїми ставлениками.

"Через втрату довіри Путін вирішив показати групі Пригожина його місце в кремлівській ієрархії. Суровікін втратив посаду командувача російських військ в Україні, маргіналізація групи "Вагнер" триває повним ходом. Щоб підірвати вплив Пригожина, Путін відмовився від публічних заяв про тактичні успіхи "групи Вагнера" на фронті в Україні, приписуючи їх міністерству оборони та Генеральному штабу РФ. В пропагандистських ЗМІ "розганяється" заява речника президента РФ Пєскова про можливий замах на Пригожина з боку українських спецслужб. Це завуальований сигнал Кремля, що очікує на засновника ПВК "Вагнер", якщо він не припинить розраховувати на політичну кар’єру, і на кого "спишуть" його ліквідацію", – додали в ЦПД.

Крім того, керівництво міноборони РФ отримало нагоду помститися Пригожину й відправляти "вагнерівців" в якості "гарматного м’яса" на найскладніші ділянки фронту, де вони масово гинуть. Міноборони РФ також навмисно виключає згадку сил "Вагнера" у своєму щоденному брифінгу.

Водночас зниження авторитету Пригожина в Кремлі та втрата особистої індульгенції від Путіна зовсім не означає втрату ним політичних та військових перспектив. Він не втрачає надії потрапити на вищий рівень впливу в Кремлі та дає зрозуміти, що має власну і неконтрольовану владою армію "зеків", яку він може обернути проти кремлівської системи. Безумовно, продовжиться і використання Путіним його бойовиків.

"Таким чином, Пригожин залишиться для Путіна, насамперед, маргіналом, який виконує для Кремля "брудну" роботу за кордоном. Метання Путіна між найманцями та силовиками вчергове свідчить про серйозні проблеми у лавах російської окупаційної армії та кризу в його оточенні. Адже до битви між "вагнерівцями" та "військовими" долучається системне протистояння між ФСБ і ФСО, бізнесом і державниками, фінансовим і культурним секторами РФ. Протистояння між "групою Вагнера" та МО РФ триває, кремлівські "ігри престолів" набирають обертів. Політичні амбіції учасників "кремлівського серіалу" остаточно руйнують мрії Путіна на перемогу в Україні, наближуючи поразку його режиму", – резюмували у ЦПД.

Конфлікти у Кремлі: що відомо

Військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник вважає, що між вежами Кремля триває серйозне протистояння, і його розвʼязка неминуча. За його словами, серйозної поразки в цьому протиборстві зазнає ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Раніше Черник розповів, що у Кремлі існує внутрішній конфлікт. Він також прогнозує, що РФ розвалиться через військову поразку в Україні.

Водночас політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив, що в Москві встановлюють ППО на дахах адмінбудівель, оскільки бояться революції та військового перевороту. В Кремлі є страх, що "який-небудь умовний ПВК "Вагнер" почне воювати з Міністерством оборони".

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