За словами речника, одним з основних завдань "вагнерівців" в Україні є створення для них політичної перспективи в Росії після заміни Путіна.

Власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин безпосередньо не керує бойовими загонами. Його функція переважно медійна та політична.

Крім того, він займається фінансування та забезпеченням ресурсної бази. Про це сказав речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Якщо ми говоримо про Пригожина, то його ключова функція – медійна та політична. Він безпосередньо не керує бойовими загонами, він не очолює штаб. Тобто його завдання – це забезпечення ресурсної бази, фінансування. Це власне бізнес весь цей тіньовий на території РФ і за кордоном. Ну і піар, і політичне майбутнє", – зазначив Юсов.

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За його словами, одним з основних завдань "вагнерівців" на території України є створення для них політичної перспективи в Росії після заміни президента РФ Володимира Путіна. Юсов додав, що нещодавні кадрові перестановки у вищому військовому керівництві Росії спрямовані на те, щоб знизити активність ПВК. За оцінкою ГУР, санкції та визнання ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією зменшать грошові потоки, які вони зможуть використати для війни проти України.

ПВК "Вагнера": останні новини

Дещо раніше американський уряд офіційно визнав пригожинську "групу Вагнера" міжнародною злочинною організацією і запровадив санкції проти неї і пов'язаних з нею осіб і компаній. В Держдепі заявляли, що Вашингтон активно працює над "нейтралізацією" діяльності ПВК "Вагнер". Радник Держдепартаменту США Дерек Чолле пояснив, що Штати не будуть просто спостерігати за спробами організації вербувати до своїх лав найманців з усіх куточків світу.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, це рішення значно ускладнить для "групи Вагнера" її діяльність за межами Росії та підконтрольних їй окупованих територій України.

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