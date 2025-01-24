Накладення арешту на російські активи загрожує непередбаченими наслідками, заявила глава Euroclear.

Конфіскація заморожених активів РФ може призвести до "непередбачених наслідків", заявила головний виконавчий директор бельгійського центрального депозитарію цінних паперів Euroclear, у якому зберігається велика частина заморожених російських активів, Валері Урбен.

"З боку Росії завжди можуть бути вжиті контрзаходи, які можуть ще більше дестабілізувати фінансові ринки", - попередила Урбен в інтерв'ю Bloomberg.

При цьому вона наголосила на важливості передання не тільки активів, а й зобов'язань у разі їхньої конфіскації країнами-членами ЄС, щоб захистити Euroclear від подальших претензій з боку Росії.

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"Ми бачили випадок з іранськими активами через 20 років", - сказала Урбен. "Тому я не думаю, що це щось теоретичне".

Заморожені активи РФ - новини

Досі ЄС використовував тільки прибуток, отриманий від російських активів, що потрапили під санкції, для надання допомоги Україні. Так, союзники Києва схвалили механізм, за якого прибуток використовується для забезпечення пакета кредитів Києву в розмірі 50 мільярдів євро.

Раніше комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що блоку слід розглянути можливість вжиття заходів, що виходять за рамки заморожування активів, включно з можливим їхнім арештом для компенсації Україні збитків від вторгнення Росії.

Перейти від заморожування російських активів до їхньої конфіскації також закликав ЄС міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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