Фінансування здійснюється за рахунок внеску США в межах ініціативи країн G7 ERA.

Україна отримала грант від США в розмірі 1 мільярда доларів. Вперше до державного бюджету надійшли кошти, забезпечені доходами від заморожених активів РФ. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"До державного бюджету України надійшов грант у 1 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки у межах Програми Світового банку за другою позикою на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (DPL)", - йдетьяс у повідомленні.

Фінансування здійснюється за рахунок внеску США у 20 мільярдів доларів у межах ініціативи країн G7 ERA обсягом 50 мільярдів доларів. Це перший транш з фонду Світового банку "Сприяння залученню ресурсів для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва в Україні".

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"Вперше Україна отримує кошти, які будуть профінансовані за рахунок доходів від заморожених активів РФ. Вдячний США за швидке прийняття рішень та готовність знаходити нові механізми для підтримки України", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначається, що програма DPL спрямована на підтримку проведення реформ в Україні. Передбачені кошти зараховуються до загального фонду держбюджету єдиним траншем за результатами виконаних до її підписання завдань.

Ключові реформи стосувались зміцнення основ економічної політики, спрямованої на забезпечення сталого зростання. Зокрема, реформи, пов'язані з залізничною інфраструктурою, митною та податковою політикою, боротьбою з корупцією, державними підприємствами та розвитком приватного сектору.

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Україна завершує 2024 рік в умовах фінансової стійкості, і уряд впевнений у покритті необхідних видатків наступного року, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, держава очікує в наступному році залучити понад 38 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків, а також отримати кошти від заморожених російських активів.

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