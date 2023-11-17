Континент знову розділений на дві ворогуючі частини, але цього разу по інший бік "паркану" опинилися всього дві країни, а не пів-Європи.

Європа знову поділена на дві частини новою "залізною завісою". Таку думку висловив кандидат на посаду президента Фінляндії, відомий політолог Олександр Стубб під час передвиборних дебатів, пише is.fi.

"Ми повинні виходити з основного припущення, що Європа певним чином розділена. З одного боку – Росія і Білорусь, з іншого - близько 45 європейських країн", - сказав Стубб, відповідаючи на питання про те, коли знову стане можливою вільна торгівля з Росією.

На думку Стубба, інвестувати в Росію не варто ані зараз, ані в майбутньому. Він нагадав, що через російське вторгнення в Україну і запровадження західних санкцій багато фінських компаній змушені були просто списати свій бізнес в Росії.

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"За своє життя я здійснив багато поїздок для просування експорту, але можу гарантувати, що не здійсню таких поїздок до Росії протягом шести років перебування на посаді президента республіки", – пообіцяв Стубб.

Фінляндія і Росія - останні новини

Як писав УНІАН, в ніч з 17 на 18 листопада Фінляндія закриє прикордонні пункти на південному сході країни - на кордоні з Росією. Влада пояснює таке рішення великою кількістю біженців, які шукають притулку. Прикордонна зона поки залишається мирною територією, при цьому за ситуацією на кордоні буде вестися спостереження.

Незадовго перед цим Фінляндія вирішила закрити в'їзд на свою територію для людей, які прибувають з Росії на велосипедах. Рішення було прийнято через те, що цей вид транспорту останнім часом все частіше вибирають нелегальні мігранти.

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