В ефірі телеканалу обіграли анонс турне українського президента та його зустрічей з європейськими політиками, немов рекламне оголошення циркового виступу.

Посол України у Франції Вадим Омельченко вимагає від французького каналу RTL вибачень після ефіру, у якому візит президента України Володимира Зеленського порівняли з "цирком шапіто".

"Який цинізм і безтактовність, не властиві доброзичливому народу Франції. Ніякої емпатії, ніякої відповідальності. Я вимагаю вибачень перед моїм президентом і моїм народом України, який страждає і бореться за свою свободу, а також за вашу свободу і за можливість насолоджуватися життям", - написав Омельченко на своїй сторінці у Twitter.

Також він розмістив відео ефіру зі сторінки каналу. У відео під назвою "Цирк Зеленського, скоро тут!" ведуча ефіру спочатку повідомляє, що Зеленський 15 травня був у Єлисейському палаці "зі своїм шапіто".

Відео дня

Після чого в ефірі обігрують анонс турне Зеленського Європою та його зустрічей з європейськими політиками, немов рекламне оголошення циркового виступу.

Візити Зеленського до Європи

14 травня президент Володимир Зеленський прибув до Франції. Це був його другий візит з часу повномасштабної війни в Україні. Під час візиту Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За підсумками візиту було досягнуто домовленості про те, що Франція передасть Україні десятки бронемашин і легкі танки. Також Макрон оголосив, що Франція відкрита для навчання українських пілотів винищувачів і може розпочати їх "вже зараз".

Також у рамках турне Європою Володимир Зеленський відвідав Німеччину та Британію. Значна увага під час візитів приділялася питанню літакової коаліції для України.

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