Іноземці повинні вийти на територію Єгипту.

Бойовики ХАМАС можуть дозволити деяким іноземцям та особам з подвійним громадянством покинути сектор Гази. Планується прохід через КПП "Рафах" на територію Єгипту.

Видання Bloomberg пише, що представники так званого міністерства внутрішніх справ Гази мають намір відправити в єгипетські лікарні 81 пораненого.

Крім того, деяким іноземцям та особам з подвійним громадянством, як очікується, дозволять в'їзд до Єгипту. До списку увійшли співробітники Міжнародного Комітету Червоного Хреста, громадяни Австралії, Австрії, Болгарії, Індонезії, Йорданії, Фінляндії, Чехії та Японії, але не США. Всього в списках налічується не менше 430 осіб.

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Війна в Ізраїлі 2023 - евакуація українців

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували територію Ізраїлю, в результаті чого загинули більше тисячі людей, а ще кілька сотень викрали. У свою чергу ЦАХАЛ оголосив про зачистку сектора Гази від терористів.

31 жовтня в МЗС уточнили дані про загиблих українців в Ізраїлі і в Секторі Гази. В Ізраїлі відомо про загибель 21 громадянина України, а в Секторі Гази - чотирьох. Одна людина вважається зниклим безвісти.

При цьому понад 350 людей хочуть евакуюватися, але в анклаві дуже складна ситуація. У той же час ХАМАС зацікавлений в тому, щоб цивільні люди залишалися під обстрілами в Секторі Гази.

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