У Кабулі в неділю, 29 серпня, прогримів потужний вибух.
Про це повідомляє телеканал "Аль-Арабія", посилаючись на місцеві ЗМІ.
На даний момент невідомо, чи є вибух новою терористичною атакою, або ж це був ракетний удар, як пишуть деякі ЗМІ. Так, за деякими даними, ракета потрапила в житловий будинок.
Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcCpic.twitter.com/TOo09xjTsE— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021
"Повідомлення про черговий вибух в Кабулі, Афганістан. Походження невідоме. Можливо, американські війська знищують більше техніки", - прокоментував вибух британський журналіст Джейк Ханрахан у Twitter.
За словами очевидців, звук вибуху доносився з боку аеропорту міста.
Про постраждалих поки не повідомляється.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден застеріг, що вже найближчим часом в Кабулі може бути здійснений ще один теракт.
Читайте також"Ми не пробачимо, не забудемо": Байден наказав завдати удару у відповідь після вибухів у Кабулі
Серія вибухів сталася напередодні, 26 серпня, біля аеропорту Кабула.
За останніми даними, в результаті вибухів загинули 103 людини.
Відповідальність за теракти взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".
Президент США Джо Байден заявив, що американські військові продовжать евакуацію з Афганістану.
ЗС США пообіцяли вжити заходів щодо причетних до вибуху.