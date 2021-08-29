На даний момент невідомо, чи є вибух новою терористичною атакою, або ж це був ракетний удар, як пишуть деякі ЗМІ.

У Кабулі в неділю, 29 серпня, прогримів потужний вибух.

Про це повідомляє телеканал "Аль-Арабія", посилаючись на місцеві ЗМІ.

На даний момент невідомо, чи є вибух новою терористичною атакою, або ж це був ракетний удар, як пишуть деякі ЗМІ. Так, за деякими даними, ракета потрапила в житловий будинок.

Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcCpic.twitter.com/TOo09xjTsE — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021

"Повідомлення про черговий вибух в Кабулі, Афганістан. Походження невідоме. Можливо, американські війська знищують більше техніки", - прокоментував вибух британський журналіст Джейк Ханрахан у Twitter.

За словами очевидців, звук вибуху доносився з боку аеропорту міста.

Про постраждалих поки не повідомляється.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден застеріг, що вже найближчим часом в Кабулі може бути здійснений ще один теракт.

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Вибухи в Кабулі: деталі

Серія вибухів сталася напередодні, 26 серпня, біля аеропорту Кабула.

За останніми даними, в результаті вибухів загинули 103 людини.

Відповідальність за теракти взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Президент США Джо Байден заявив, що американські військові продовжать евакуацію з Афганістану.

ЗС США пообіцяли вжити заходів щодо причетних до вибуху.

Автор: Денис Прядко