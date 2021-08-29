За даними президента, новий теракт у районі аеропорту Кабула може статися в найближчі 24-36 годин.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден застеріг, що вже найближчим часом у Кабулі може бути скоєний ще один теракт.

Про це йдеться в заяві Байдена щодо евакуаційної місії Вашингтона з Афганістану, інформує DW. Документ поширений прес-службою Білого дому в суботу, 28 серпня.

"Ситуація на місці, як і раніше, вкрай небезпечна, і загроза терористичних атак на аеропорт залишається високою. Наші командувачі повідомили мені, що напад, досить імовірно, відбудеться в найближчі 24-36 годин", - зазначив американський лідер.

Байден додав, що, попри складну ситуацію в Кабулі, евакуація мирних жителів триває.

Вибухи в Кабулі

Читайте такожСША перейшли до останньої фази евакуації з КабулаУвечері 26 серпня було скоєно два теракти в районі міжнародного аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая, звідки велася евакуація іноземних громадян і місцевих жителів після захоплення влади в Афганістані радикальним ісламістським рухом "Талібан".

Відповідальність за напад взяло на себе відгалуження "Ісламської держави" в Афганістані, що називає себе "ІД-Хорасан".

Атаки призвели до численних жертв серед місцевого населення і військовослужбовців США. У Пентагоні підтвердили загибель 13 американських військових.

Автор: Леся Лещенко