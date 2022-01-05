Казахстанські сайти, в тому числі держЗМІ, перестали відкриватися з-за кордону.

Під час масових протестів та сутичок у Казахстані повністю відключили провідний інтернет.

Про це повідомляє проект GlobalcCheck.

Місцевий оператор Казахтелеком відключив інтернет у всій країні, а мобільний зв'язок в країні працює з перебоями.

Через це казахстанські сайти, в тому числі держЗМІ, перестали відкриватися з-за кордону.

Відзначимо, що мобільний Інтернет в країні не працює вже давно.

Також повідомляється, що казахський телеканал КТК, що належить фонду екс-президента Нурсултана Назарбаєва, призупинив своє мовлення.

"Нам надійшов сигнал від охорони, що будівля буде знеструмлена, відповідно нам потрібно евакуюватися, інакше ми не зможемо вийти. Після того, як усі залишили будівлю, телецентр був знеструмлений і перервано мовлення телеканалу", - розповів співробітник телеканалу.

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Як повідомляв УНІАН, у Казахстані з 2 січня відбуваються акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду та виступають проти корупції.

Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримані сотні осіб.

У зв’язку з акаціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він постановив передати Аліхану Смаїлову.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангистауській областях з 5 по 19 січня запроваджено надзвичайний стан.

У зв’язку з акціями протесту МЗС порадило українцям утриматись від відвідування Казахстану.