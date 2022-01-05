Режим НП діятиме до 19 січня.

У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили режим надзвичайного стану через протести проти підвищення цін на газ.

Відповідний указ "Про запровадження надзвичайного стану у місті Нур-Султан" президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва опубліковано на сайті Акорди (резиденції президента).

"У зв'язку із серйозною та безпосередньою загрозою безпеці громадян з метою забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав й свобод громадян...", – йдеться в указі.

Згідно з указом, режим НП запроваджується на період з 16:00 5 січня до 00:00 19 січня 2022 року.

Також в місті запроваджується комендантська година з 23:00 до 07:00 і створюється комендатура. Комендантом Нур-Султана призначений начальник департаменту поліції Єржан Саденов.

Читайте такожУ Казахстані жорсткі зіткнення: протестувальники захопили мерію Алмати (фото, відео) Нагадаємо, вже кілька днів у Казахстані проходять протести. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на газ. Громадяни вимагали відставки президента з урядом та виступили проти корупції.

На тлі "газових" протестів у Казахстані президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він постановив передати Смаїлову Аліхану Асхановичу.

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