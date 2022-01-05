Вже кілька днів у Казахстані проходять протести. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на газ. Громадяни вимагали відставки президента і всього уряду і виступили проти корупції.
Що відомо про протести по всій країні - читайте далі.
Так, громадяни вимагали відставки уряду і кричали: "Іди, старий". Протести проходять у Жанаозені, Курику, Акшукурі та інших населених пунктах. Найбільший - в Актау, куди вахтовики прийшли пішки з родовища Каламкас. Мешканці Казахстану обурені корупцією у владі.
Також повідомлялося, що в деяких містах почалися проблеми з інтернетом, а опозиційні спільноти в соціальних мережах блокувалися.
Президент Казахстану Касим-Жомар Токаєв відреагував. 5 січня, він проведе нараду з питань соціально-економічної ситуації в країні. Також він пообіцяв знизити ціну на скраплений газ, а інші вимоги демонстрантів розглянути в ході робочої наради.
Після цього стало відомо, що в одному з найбільших міст Казахстану Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками й поліцейськими. Щоб розігнати протестувальників, силовики зокрема застосовують сльозогінний газ.
Центр міста був затягнутий димом від світлошумових гранат. Відомо, що в місті загорілися кілька поліцейських машин, одна з них підірвалася. Поки невідомо через що саме стався вибух.
Після цього стало відомо, що президент охопленого протестами Казахстану запровадив надзвичайний стан в Алмати. Режим НП діятиме з 1: 30 5 січня до півночі 19 січня.
На вулиці Казахстану вивели військову техніку, по натовпу відкрили вогонь гумовими кулями. На оприлюднених кадрах чути постріли, і вигуки " вогонь!", вибухи, видно спалахи гранат. Вулиці затягнуті димом.
Незабаром у ЗМІ з'явилася інформація про те, що через "газовий Майдан" президент Казахстану планує оголосити про відставку уряд.
В Алмати поліція затримала більше сотні мітингувальників. За словами однієї з активісток, поліція блокувала шлях учасникам ходи, але затримала тільки чоловіків. Саму мітингуючу поліцейські, за її словами, повалили на землю і вдарили по обличчю.
Затриманих, за повідомленнями, доставили у відділення поліції в Ауезовському і Бостандикском районах.
Також більше ста осіб були затримані в декількох інших містах Казахстану під час акцій протесту. У МВС число затриманих у зв'язку з акціями не повідомляють.
Тепер же стало відомо, що президент Казахстану прийняв відставку уряду. Однак чиновники будуть продовжувати виконання своїх обов'язків до моменту затвердження нового складу уряду.