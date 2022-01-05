Вночі президент країни вже підписав указ про відставку уряду.

Вже кілька днів у Казахстані проходять протести. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на газ. Громадяни вимагали відставки президента і всього уряду і виступили проти корупції.

Що відомо про протести по всій країні - читайте далі.

Так, громадяни вимагали відставки уряду і кричали: "Іди, старий". Протести проходять у Жанаозені, Курику, Акшукурі та інших населених пунктах. Найбільший - в Актау, куди вахтовики прийшли пішки з родовища Каламкас. Мешканці Казахстану обурені корупцією у владі.

Також повідомлялося, що в деяких містах почалися проблеми з інтернетом, а опозиційні спільноти в соціальних мережах блокувалися.

Президент Казахстану Касим-Жомар Токаєв відреагував. 5 січня, він проведе нараду з питань соціально-економічної ситуації в країні. Також він пообіцяв знизити ціну на скраплений газ, а інші вимоги демонстрантів розглянути в ході робочої наради.

Після цього стало відомо, що в одному з найбільших міст Казахстану Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками й поліцейськими. Щоб розігнати протестувальників, силовики зокрема застосовують сльозогінний газ.

Центр міста був затягнутий димом від світлошумових гранат. Відомо, що в місті загорілися кілька поліцейських машин, одна з них підірвалася. Поки невідомо через що саме стався вибух.