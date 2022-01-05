Застереження діятиме до 19 січня.

Українцям рекомендували утриматися від поїздок до Казахстану. Причиною стали масові протести через різкий стрибок цін на газ.

Про це повідомляє Посольство України у Республіці Казахстан.

Попередньо, застереження діятиме до 19 січня.

"У зв'язку з введенням з 5 січня по 19 січня 2022 року надзвичайного стану в Алмати, Алматинській і Мангістауській областях рекомендуємо утриматися від прибуття в Казахстан", - йдеться в повідомленні.

При цьому дипломати рекомендували українцям, які знаходяться в Казахстані, утриматися від відвідування місць скупчення людей.

Крім того, посольство в разі необхідності звертатися на "гарячу лінію" за номером +7 (705) 7556610

"Газові" протести в Казахстані - що відомо

У містах Казахстану вирують масові протести через різке збільшення вартості газу в два рази. Люди вийшли на мітинги в багатьох містах, в столиці країни, в тому числі. Громадяни вимагають відставки уряду і кричать: "Іди, Старий".

Громадяни вважають, що Нурсултан Назарбаєв поставив на своє місце підконтрольну йому людину (Касим-Жомарта Токаєва). На думку жителів країни, екс-президент продовжує впливати на політичне життя. Люди перекривають дороги, силовики намагаються зупинити протестувальників, виникають бійки.

Читайте також"Може скористатися РФ": експерт про наслідки протестів у Казахстані4 грудня в Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими. На вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією і підвищенням цін на газ. Спостерігалися сутички з правоохоронцями. Центр міста затягнуло димом від світлошумових гранат. У місті спалахнули кілька поліцейських машин, одна з них вибухнула.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів режим надзвичайного стану в Алмати і в Мангістауській області з 5 по 19 січня.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як казахстанські поліцейські відкрили вогонь у бік протестувальників гумовими кулями.

При цьому в Алмати поліція затримала понад сто осіб під час розгону мітингової ходи. Поліція затримувала учасників мітингу і садила їх в автозаки. Затриманих вивезли в невідомому напрямку.

5 грудня стало відомо, що в центрі Алмати протестувальники проти підвищення цін на газ відкрили вогонь по військових. Тим часом у місті горять будівлі міської адміністрації та прокуратури.

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