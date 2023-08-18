За даними ЗМІ, у нього відкололася кисть.

У Казахстані під час реставраційних робіт скинули з постаменту пам'ятник Леніну. Інцидент стався в місті Алтай.

Відповідне відео опублікувало видання ORDA. В акіматі (районна державна адміністрація - УНІАН) сказали журналістам, що це сталося випадково. "Навантажувач при здійсненні ремонту допустив зрушення пам'ятника. Внаслідок чого пам'ятник впав з постаменту. Правоохоронними органами з'ясовуються обставини події", - пояснили в акіматі.

Місцеві жителі сказали кореспонденту видання, що на місці пам'ятника може з'явитися монумент "однієї з видатних Казахстанських персон". Тим часом yk-news.kz пише, що в результаті падіння у Леніна відкололася кисть, після ремонту його повинні повернути на місце.

Знесення пам'ятників в інших країнах: останні новини

Нагадаємо, в червні в польському місті Глубчице демонтували "пам'ятник подяки Червоній Армії", який був встановлений там ще в 1945 році.

Цієї весни в Ризі демонтували пам'ятник поетові Олександру Пушкіну, а минулого літа - пам'ятник "визволителям Радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників".

У Фінляндії минулого року демонтували останній пам'ятник Леніну.

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