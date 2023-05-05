Він простояв з кінця Другої світової війни

У місті Глубчице у Польщі був демонтований "пам’ятник подяки Червоній армії". Як повідомив Інститут національної пам’яті, постамент стояв там з 1945-го року.

Пам’ятник був присвячений 676-м червоноармійцям першого Українського фронту. Вони полягли в боях за це місто неподалік чеських кордонів у березня 1945-го року.

Голова Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький заявив, що Червона армія не була визволителькою, а також привела окупаційний режим на територію Польщі.

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"1945 рік у Польщі, на Опольщині, в інших регіонах, не був роком зіткнення між поневолювачами і визволителями. Це не був рік зіткнення між добром і злом, а рік зіткнення між злом і злом, між поневолювачами і поневолювачами, незалежно від того, були вони німецькими націонал-соціалістами чи радянськими комуністами. З 1939 року вони хотіли знищити Польщу, вони хотіли знищити Центральну Європу", – відзначив Навроцький.

За його словами, "такі пропагандистські об’єкти не можуть стояти на просторі вільної, незалежної та демократичної Польщі".

"Бо це не пам’ятник. Це – об’єкт. Пам’ятник повинен мати історичну, наукову або естетичну цінність. Він не історичний, оскільки стосується подій, яких не було, тому що в 1945 році не було ні звільнення, ні героїв від Червоної Армії", – додав Навроцький.

"Декомунізація Польщі": що відомо

Влітку минулого року у місті Мальборк, що на півночі Польщі, знесли пам’ятник Радянській армії. Жителі цього населеного пункту самі виступили проти того, щоб цей постамент перебував у їхньому краї.

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