Депутати хочуть прибрати пам'ятник до 9 травня, щоб росіяни біля нього не збиралися.

Депутати Ризької думи вирішили прибрати пам'ятник поетові Олександру Пушкіну у столиці Латвії. Біля монумента 9 травня збиралися росіяни.

За інформацією видання Delfi, прибрати пам'ятник хочуть до 4 травня. На думку депутатів, демонтаж "зупинить розкол суспільства і подальше загострення цього питання".

Віце-мер Риги Ліндас Озола разом зі своїми колегами по блоку попросили включити це питання в засідання Ради коаліційного співробітництва Ризької думи 25 квітня.

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"Кодекс для Риги" раніше вже піднімав питання про "демонтаж незаконно встановленого символу російського імперіалізму пам'ятника Пушкіну".

Блок депутатів вказує на кілька аспектів, чому вони виступають за демонтаж пам'ятника Олександру Пушкіну. Посольство Росії використовує пам'ятник Олександру Пушкіну як інструмент м'якої сили і пропаганди, адже в своїх творах Пушкін прославляв і підтримував російську владу, пояснюють депутати. Крім того, письменник жодного разу в житті не бував в Ризі і не виявляв до неї особливого інтересу.

Пам'ятник, подарований Мосрадою, встановлено незаконно. Він був відкритий 22 серпня 2009 року в парку Кронвальд за підтримки Латвійського Пушкінського товариства, Посольства Росії в Латвії та Ризької думи, зокрема за підтримки колишнього, а потім новообраного мера Ніласа Ушакова, але без державної інспекції з охорони пам'яток культури та ризького історичного центру за підтримки Ради з охорони та охорони.

Також у блоці депутатів вважають, що "наразі тиск громадськості з метою прийняти рішення та діяти аналогічно, як при знесенні пам'ятника окупації у Парку Перемоги 25 серпня 2022 року, значно зріс".

Експерти Центру громадської пам'яті вже неодноразово закликали Ризьку думу прийняти рішення про демонтаж кількох пам'ятників, у тому числі пам'ятника Пушкіну. Також на платформі громадських ініціатив manabalss.lv досі збирають підписи за знесення пам'ятника Пушкіну.

На думку представників "Кодексу для Риги", ризики безпеки на даний момент не зменшилися і як і раніше залишаються високими, тому "коаліція повинна негайно прийняти рішення про демонтаж і переселення незаконного пам'ятника, щоб виключити будь-яку можливість використання його як місця прославлення "героїв" 9 травня, додатково звернувши увагу на потенційний ризик публічного протистояння і проповіді "русского міра" на місці розташування пам'ятника в Кронвальде Парк".

Депутат "Кодексу для Риги" Маріс Мічеревскіс пояснив, що в даний час "нас постійно перевіряє агресивний сусід, наскільки ми незалежні і чи здатні ми випрямити спину і захистити Латвію і Ригу від політики русифікації чи ні". Точно так же Озола закликає усвідомити, якої шкоди завдали Латвії Російська імперія і Радянський Союз.

Як повідомлялося, дискусії про демонтаж пам'ятника Олександру Пушкіну розгорілися вже на початку березня цього року.

Заборона на "день Перемоги в Латвії - що відомо

У Латвії 9 травня 2023 року заборонили проводити будь-які публічні заходи, крім приурочених до Дня Європи. Відповідний закон у двох читаннях прийняв Сейм Латвії.

Мета закону-захистити інтереси Латвії, не допустити заворушень, захистити здоров'я і моральність населення. Крім того, документ покликаний не допустити загрози і приниження цінностей Латвії, в тому числі розколу суспільства, прославлення війни, військової агресії, тоталітаризму і насильства, а також спотвореного відображення історичних подій. Рішення прийнято також на знак солідарності з народом України.

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