Прокуратура Казахстану запропонувала штрафувати за ввезення і розповсюдження товарів з символами Z, V і ПВК "Вагнер".

Влада Казахстану пропрацьовує введення заборони на товари з "етнополітизованою символікою" в країні - мова йде в тому числі про ПВК "Вагнер" і літери Z або V, повідомляти Nur.kz.

Генпрокуратура Казахстану зазначила, що ці символи стали часто використовувати після початку війни в Україні, і вони викликають "неоднозначну реакцію в суспільстві". Відомство пропонує штрафувати за ввезення і розповсюдження таких товарів. Прокуратура запропонувала уряду заборонити виготовлення, ввезення, перевезення і поширення в Казахстані продукції з символами, які використовуються "протиборчими сторонами в збройних конфліктах, у військових чи інших насильницьких діях проти суверенітету і політичного режиму іншої держави", і ввести за це адміністративну відповідальність.

Заборона російської символіки Z і V - що відомо

Латинські символи Z і V російські окупанти наносять на військову техніку, яка бере участь у війні в Україні.

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Верховна Рада України навесні 2022 року ухвалила закон, що забороняє використання цих символів.

А в квітні 2023 року Кабінет міністрів заборонив замовляти і виготовляти в Україні індивідуальні номерні знаки з літерами Z і V, оскільки це натякає на символіку окупантів.

Російська військова символіка заборонена також в деяких інших країнах, наприклад в Латвії та Німеччині.Та й у самій Росії після початку українського контрнаступу почав втрачати популярність головний символ військового вторгнення в Україну - знак "Z".

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