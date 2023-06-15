Популярність товарів з Z-символікою впала майже до нуля.

Після того, як просування російської армії остаточно зупинилося і почалося український контрнаступ, у Росії стрімко втрачає популярність головний символ військового вторгнення в Україну-знак "Z".

Як зазначає Телеграм-канал "Можем объяснить", в Росії почали відмовлятися від цього знака - пропагандисти прибирають його з назв каналів, а місцеві адміністрації - з фасадів будинків

Зокрема, як зазначає канал, колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін прибрав Z з назви свого телеграм-каналу. Після початку війни він перейменував його в "РогоZин", але з квітня назвав "Рогозин на фронте".

Білоруський блогер Олексій Дзермант, який виступає на російському ТБ, також позбувся Z в назві свого каналу.

Крім того, в регіонах Росії прибирають плакати і банери з Z зі стін держустанов. Зокрема, як зазначає "Можем объяснить", такі випадки відомі в Єкатеринбурзі, Новосибірську, Вятці, Томську.

"Аналіз запитів в Яндексі також показує, що популярність на товари з Z-символікою значно скоротилася з початку війни. Протягом останнього року кількість бажаючих купити Z-футболки і Z-наклейки неухильно падає і вже практично досягла нуля", - йдеться в повідомленні.

Раніше зазначалося, що пік популярності "спецоперації" припав на червень 2022 року.

Український контрнаступ - що відомо

З початку червня Україна розпочала контрнаступальні дії. За тиждень ЗСУ звільнили від окупантів більше 100 квадратних кілометрів української території, звільнено 7 населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

При цьому. як зазначили в Офісі президента, Україна ще не починала справжнього великого контрнаступу, зараз відбувається тестування Силами оборони України всієї величезної лінії фронту.

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