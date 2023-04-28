Президент України зазначив, що почув від Сі Цзіньпіном "позитивну відповідь" щодо ризиків постачання будь-яких видів зброї для Росії.

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі розмови із лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, зазначивши, що про зустріч не говорили. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час брифінгу у Києві.

"У нас відбулася важлива розмова. Що стосується майбутніх зустрічей - про це не говорили", - сказав він.

Зокрема, за словами президента, вони, зокрема обговорили питання ядерної безпеки та блокування Росією Чорного моря й експорту українського зерна.

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Зеленський додав, що також закликав лідера Китаю долучитися до повернення українських дітей, яких Росії незаконно вивезла на свою територію. "Ми говорили про те, що у сучасній війні Росії проти України Україна хотіла б, щоб всі держави розуміли будь-які ризики постачання будь-яких видів зброї для РФ. Я почув позитивну відповідь у цьому сенсі", - сказав Зеленський.

Водночас, на запитання про те, коли новопризначений посол України у Китаї Павло Рябікін приступить до виконання своїх обов’язків та які завдання перед ним поставив Зеленський, президент відповів: "Не скажу".

Телефонна розмова Зеленського та Сі - головне

26 квітня президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії провів телефонну розмову з лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.

Зеленський назвав розмову "тривалою та змістовною" і висловив сподівання, що ця розмова та призначення посла України в Китаї дасть "потужний поштовх для розвитку двосторонніх відносин" між країнами.

Натомість Сі погодився відправити своїх спецпредставників в Україну та інші держави для спілкування "з усіма сторонами" щодо політичного врегулювання "кризи в Україні. Китайську спецделегацію з врегулювання "української кризи" очолить Лі Хуей - колишній посол КНР у Росії.

Того ж дня Зеленський призначив Павла Рябікіна послом України в КНР.

"Мирний план" Китаю - що відомо

24 лютого на сайті МЗС Китаю було оприлюднено прес-реліз під назвою "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". У прес-релізі не сказано, що Росія є агресором, а Україна - жертвою агресивної війни. У релізі також не згадується, що саме Росія розпочала повномасштабну війну проти України та вчиняє воєнні злочини й злочини проти людяності. Китай також не закликає Росію вивести свої війська з української території і припинити вбивати мирне населення.

Натомість Китай виступає за припинення бойових дій таким чином, щоб усі "виявляли стриманість" і запобігали поглибленню кризи або її виходу з-під контролю.

Китай підкреслює, що "всі сторони повинні підтримати Росію і Україну, працювати в цьому напрямку і якнайшвидше відновити прямий діалог з метою поступової деескалації ситуації та у кінцевому підсумку для досягнення всебічного режиму припинення вогню".

Також Китай виступає проти застосування санкцій до РФ.

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