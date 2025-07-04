Польська сторона засудила російську атаку по Україні.

Внаслідок масованого нічного обстрілу України було пошкоджено будівлю посольства Польщі у Києві.

У польському міністерстві закордонних справ повідомили, що вже вручили посольству Росії ноту з протестом проти авіаударів по українцях. В опублікованій в X заяві підкреслюється, що це є порушенням міжнародного права, зокрема Віденської конвенції 1961 року.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що російська атака спричинила пожежі та значні пошкодження. На тлі цього удару він звернувся до лідера Сполучених Штатів Америки:

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"Президенте Трамп, Путін насміхається над вашими мирними зусиллями. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів в Україну та запровадьте нові жорсткі санкції проти агресора".

Масований обстріл України

Нагадаємо, протягом всієї ночі російська загарбницька армія тероризувала країну дронами-камікадзе типу "шахед" та ракетами різних типів. Наразі у столиці відомо про одну загиблу людину та 26 постраждалих.

Загалом в українському небі зафіксували 539 повітряних цілей. Більшість з них - "шахеди" та дрони-імітатори, однак також окупанти били "Кинджалом" та "Іскандерами".

Найбільше від атаки постраждала столиця та Київська область. Кияни скаржилися на безперервне гудіння дронів, пожежі та густий дим через них.

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