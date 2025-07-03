Влада Полтавщини повідомила про постраждалого внаслідок атаки.

Російські окупаційні війська вчергове атакують Україну дронами. Цілі фіксуються в різних областях, повідомляють у Повітряних силах Збройних сил України.

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Станом на 22:20, за даними ПС ЗСУ, загроза застосування дронів була актуальною для Києва, Дніпра, Харкова, Житомира, Кременчука (Полтавська область), Чугуєва (Харківська область) та Кривого Рогу (Дніпропетровська область).

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У Києві працює протиповітряна оборона (ППО), про що інформував мер міста Віталій Кличко. Повідомлялося також про виклик медиків в Оболонський район столиці. Кличко зазначав, що там, за попередніми даними, уламки дрона впали на дах житлового будинку.

Згодом мер столиці повідомив, що пошкоджень не виявлено:

"На Оболоні, куди виїжджали на виклик медики та столичні рятувальники, постраждалих і пошкоджень будинку наразі не виявили. Повітряна тривога і загроза БпЛА для столиці триває! Перебувайте в укриттях!" – написав він.

Тим часом очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко заявив, що, за попередньою інформацією, у Дніпровському районі столиці зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА.

Водночас на Полтавщині внаслідок атаки дронів постраждала людина.

"Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль. Травмовано людину. Лікарі надають їй всю необхідну допомогу", – заявив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Атаки РФ по Україні

3 липня російські терористи завдали удару по будівлі Полтавського об'єднаного міського Територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Внаслідок ворожої атаки загинули люди, повідомлялося і про поранених.

Згодом інцидент прокоментували у Сухопутних військах ЗСУ. Так, начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ Віталій Саранцев сказав, що росіяни почали бити по будівлях ТЦК, щоб зірвати процес мобілізації в Україні. За його словами, у Полтаві було два влучання: одне з них на території Полтавського міського ТЦК та СП, друге – на території Полтавського обласного ТЦК та СП.

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