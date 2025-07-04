За словами міністра, ця ніч була жахливою та безсонною для Києва.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на масовану російську атаку РФ на Київ 4 липня. За його словами, російський диктатор Володимир Путін робить це навмисно.

"Абсолютно жахлива і безсонна ніч у Києві. Одна з найгірших за весь час. Сотні російських дронів і балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Відразу після того, як Путін поговорив з президентом Трампом. І він робить це навмисно. Досить чекати! Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни", - написав Сибіга на своїй сторінці у соцмережі X.

Також міністр закликав запровадити проти Росії "найжорсткіші санкції", а Україна має отримати всі необхідні засоби для самозахисту.

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"Неправильні рішення можуть тільки підштовхнути агресора до ескалації терору. Всі злочинні режими світу зараз уважно стежать за діями Путіна і реакцією на них. Якщо йому все це зійде з рук, всі отримають дуже чіткий сигнал. Припиніть чекати миру. Дійте, щоб досягти миру. Мир через силу", - додав дипломат.

Атака РФ на Київ 4 липня - що відомо

Як писав УНІАН, Росія атакувала Київ і область ракетами та дронами, внаслідок чого у багатьох районах сталися пожежі, є постраждалі. У Солом'янському районі через атаку сталося часткове руйнування 5-поверхівки. Виникла пожежа покрівлі 7-поверхівки на площі 2000 кв. м.

У Святошинському районі внаслідок влучання у 14-поверховий житловий будинок виникла пожежа, а в Шевченківському під атакою БпЛА опинилася ще не заселена 8-поверхівка, сталося руйнування на 1 поверсі.

За словами мера Києва Віталія Кличка, вже 23 мешканці столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога, серед яких 14 людей шпиталізували до лікарень.

Також внаслідок ракетної атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнали житловий та промисловий сектори Фастівського району Київської області.

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