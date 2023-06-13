Двоє пілотів маленького літака і мати дітей загинули в аварії.

В Колумбії знайшли живими чотирьох дітей, які пережили авіакатастрофу і змогли протриматися 40 днів в диких джунглях. Після порятунку діти розповіли про жахи, пережиті за цей час.

Як пише SkyNews, четверо дітей з їх матір'ю летіли на невеликому літаку Cessna 206 з одного району Колумбії в інший. Літак зазнав аварії, двоє пілотів загинули, а мати дітей вижила, але отримала важкі травми. Через чотири дні після катастрофи вона померла від ран.

Інших дорослих у літаку не було. Чотирьом дітям довелося виживати самостійно. Це три сестри у віці 11 місяців, 9 і 13 років, а також їх братик у віці 5 років.

Вважається, що під час своїх випробувань діти, що належать до корінної групи уітото, їли борошно та насіння маніоки. За словами Влади та родичів, ключем до їх виживання було знайомство з плодами тропічного лісу.

Саму "Цесну" рятувальники знайшли через два тижні після аварії, а в ній – тіла трьох дорослих. Але дітей ніде не було.

Після порятунку діти розповіли, що їм довелося ховатися в стовбурах дерев, щоб захистити себе від змій і лісових хижаків. Коли малюків все-таки знайшли, вони були ослаблені і зневоднені. Зокрема хлопчик вже не міг ходити.

Після порятунку діти були доставлені на вертольоті в Боготу, а потім у військовий госпіталь, де в суботу дітей зустріли президент Густаво Петро, урядові і військові чиновники, а також родичі.

Авіакатастрофи останнього часу

В кінці травня в Швейцарії розбився літак з пасажирами на борту. Борт зазнав аварії в районі Ле-Пон-де-Мартель, в горах Невшатель. Літак здійснював туристичний політ, пілот і двоє пасажирів загинули.

Минулого тижня в американському штаті Вірджинія розбився цивільний літак Cessna. Його намагалися перехопити винищувачі F-16. Офіційний представник США в коментарі CNN заявив, що F-16 не збивали літак. Військові повідомили, що пілот літака не реагував на спроби винищувачів встановити контакт.

Вас також можуть зацікавити новини: