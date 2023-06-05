Пілот не реагував на спроби зв'язатися з ним.

В американському штаті Вірджинія розбився цивільний літак Cessna. Його намагалися перехопити винищувачі F-16.

Офіційний представник США в коментарі CNN заявив, що F-16 не збивали літак і що для Федерального авіаційного управління викликати літаки, якщо хтось летить небезпечно, звичайна практика. У Командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки повідомили, що пілот літака не реагував на спроби винищувачів встановити контакт.

F-16 дозволили "літати на надзвукових швидкостях", в результаті чого в районі Вашингтона чули звуковий удар. Крім того, винищувачі використовували сигнальні ракети, щоб привернути увагу пілота.

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"Цивільний літак Cessna 560 Citation V був перехоплений літаками NORAD близько 15:20 і в кінцевому підсумку розбився у Вірджинії", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що літак вилетів з муніципального аеропорту Елізабеттон в штаті Теннессі і прямував в аеропорт Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорку. За даними FAA, літак врізався в гористу місцевість в "малонаселеному районі".

На борту літака знаходилися чотири людини, він пролетів повз запланованого пункту призначення на 315 миль. У поліції штату Вірджинія повідомили, що пошукові роботи тривають.

Авіакатастрофи: останні новини

У травні повідомлялося, що в Швейцарії зазнав аварії літак, на борту якого перебували троє людей. Літак розбився в горах Невшатель.

В іспанській Сарагосі під час показово-тренувального польоту розбився винищувач F-18, пілот зумів вижити.

На початок року у Непалі впав літак, що летів до Покхари з Катманду. Повідомлялося, що на борту перебували 68 пасажирів і чотири члени екіпажу.

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