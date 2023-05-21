Літак зазнав аварії в горах.

У Швейцарії розбився літак з пасажирами на борту. Борт зазнав аварії в районі Ле-Пон-де-Мартель, в горах Невшатель.

Як пише RTN, літак здійснював туристичний політ. Пілот і двоє пасажирів загинули.

"Нічого не можемо сказати про обставини аварії, оскільки вони наразі невідомі", – заявив представник поліції Невшателя Жорж-Андре Лозу.

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Зазначається, що літак впав у важкодоступному місці. Через це рятувальні роботи були складними.

Слідчі зі Швейцарської служби SESE, відповідальної за встановлення причини авіакатастроф, вирушили на місце аварії для отримання технічних висновків. Обставини катастрофи з'ясовуватимуть фахівці.

Авіакатастрофи у світі

20 травня 2023 року в Іспанії розбився винищувач F-18. Аварія сталася під час показово-тренувального польоту на авіабазі в Сарагосі. Пілот літака встиг катапультуватися.

Кількома тижнями раніше в Південній Кореї розбився американський винищувач F-16. Інцидент стався під час навчань неподалік від кордону з Північною Кореєю.

В середині січня сталася велика авіакатастрофа в Непалі. Там розбився літак з 72 людьми на борту. Він летів з Катманду в Покхару. Відомо, що українців на борту літака не було.

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