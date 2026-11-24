Також Пєсков прокоментував наступний раунд тристоронніх переговорів з Україною та США.

Кремлівський диктатор Володимир Путін під час візиту на саміт АТЕС у Шеньчжені не передавав жодних документів про завершення війни в Україні лідерам США та Китаю. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він додав, що Путін також не передавав Дональду Трампу чи Сі Цзіньпіню жодної інформації про можливі гарантії безпеки після завершення війни.

Пєсков також прокоментував тристоронню зустріч між представниками РФ, США та Китаю. За словами речника Кремля, дата наступної такої зустрічі поки що невідома.

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Що цьому передувало

Нагадаємо, що після зустрічі Трампа, Путіна та Сі, сторони принаймні публічно не повідомляли про жодні домовленості щодо війни в Україні. Однак вже після цієї зустрічі американський президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з європейськими лідерами, в якій заявив, що його зустріч з Путіним пройшла "успішно" і що це може наблизити мир в Україні.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що після зустрічі з Путіним, Трамп розкритикував Європу за те, що вона витрачає багато грошей на Україну. Також президент заявив, що він більш скептично ставиться до заяв Трампа про те, що РФ готова до компромісів.

Після зустрічі в Китаї, Путін зробив низку заяв щодо війни в Україні. Зокрема, кремлівський диктатор цинічно звернувся до українців, закликавши їх "переходити на правильний бік". Також Путін заявив, що в Україні "все розвалилося". Однак причиною цьому є не російські удари, а "націоналісти при владі", цинічно додав Путін.

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