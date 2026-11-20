На фоні масштабної російської атаки на Україну 20 листопада диктатор Володимир Путін звернувся до українців із цинічною заявою, порадивши "переходити на правильний бік".
"Переходьте на наш бік, бо він є нашим спільним боком", – цитують заяву Путіна російські ЗМІ.
Він заявив, що українці повинні думати про майбутнє своїх дітей і "незважаючи на будь-які сьогоднішні трагедії, прагнути до об’єднання з Росією".
При цьому Путін вигадав виправдання постійним російським атакам, заявивши, що нібито "в Україні все розвалилося не під ударами Росії у відповідь, а через націоналістів при владі".
Російський диктатор також стверджує, що всі, хто підтримує українців, "роблять це у своїх власних інтересах, щоб підкорити їх своїй волі".
Він також заявив, що під час війни в Україні противники РФ нібито намагаються "знизити її потенціал і підпорядкувати своїм інтересам".
Інші заяви Путіна
На прес-конференції після саміту АТЕС Путін заявив, що Росія "не починала війну" в Україні, а нібито "вісім років" намагається її закінчити.
При цьому він звинуватив Україну та Європу в тому, що саме вони не хочуть закінчити війну і що нібито в Києві не хочуть припинення бойових дій, бо тоді доведеться проводити вибори.
Він також сказав, що якщо Україна хоче завершити війну, то повинна погодитися на пропозиції, досягнуті в Анкориджі.