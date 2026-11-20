Путін також заявив, що нібито всі, хто підтримує українців, "роблять це у своїх власних інтересах, щоб підкорити їх своїй волі".

На фоні масштабної російської атаки на Україну 20 листопада диктатор Володимир Путін звернувся до українців із цинічною заявою, порадивши "переходити на правильний бік".

"Переходьте на наш бік, бо він є нашим спільним боком", – цитують заяву Путіна російські ЗМІ.

Він заявив, що українці повинні думати про майбутнє своїх дітей і "незважаючи на будь-які сьогоднішні трагедії, прагнути до об’єднання з Росією".

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При цьому Путін вигадав виправдання постійним російським атакам, заявивши, що нібито "в Україні все розвалилося не під ударами Росії у відповідь, а через націоналістів при владі".

Російський диктатор також стверджує, що всі, хто підтримує українців, "роблять це у своїх власних інтересах, щоб підкорити їх своїй волі".

Він також заявив, що під час війни в Україні противники РФ нібито намагаються "знизити її потенціал і підпорядкувати своїм інтересам".

Інші заяви Путіна

На прес-конференції після саміту АТЕС Путін заявив, що Росія "не починала війну" в Україні, а нібито "вісім років" намагається її закінчити.

При цьому він звинуватив Україну та Європу в тому, що саме вони не хочуть закінчити війну і що нібито в Києві не хочуть припинення бойових дій, бо тоді доведеться проводити вибори.

Він також сказав, що якщо Україна хоче завершити війну, то повинна погодитися на пропозиції, досягнуті в Анкориджі.

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