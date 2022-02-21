Зустріч президентів Росії та США можлива, якщо вони вважатимуть її доцільною, підкреслив спікер російського лідера.

Конкретних планів щодо зустрічі президента Російської Федерації Володимира Путіна з американським колегою Джо Байденом поки немає.

Зустріч Путіна і Байдена можлива, якщо лідери країн вважатимуть це доцільним, і рішення може бути прийнято в будь-який момент, розповів журналістам прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"Ні, поки конкретних планів на цей рахунок (зустрічі Путіна і Байдена – Ред.) немає", – заявив спікер.

За його словами, цього тижня можлива зустріч міністра закордонних справ Сергія Лаврова з держсекретарем Штатів Ентоні Блінкеном.

"...Також не виключаємо контактів міністрів Росії та Франції", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, 20 лютого президент Франції Еммануель Макрон поговорив телефоном з Володимиром Путіним, і лідери держав погодили необхідність пошуку дипломатичного розв'язання ситуації, яка склалася навколо України.

Також стало відомо, що очільники МЗС Франції та Росії найближчими днями мають зустрітися й обговорити можливе проведення саміту на вищому рівні за участю представників РФ і України, а також союзників "щодо визначення нового порядку миру і безпеки в Європі".

Пізніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Джо Байден готовий провести зустріч з Володимиром Путіним, якщо Росія не піде на вторгнення Україну.

Спікер підкреслила, що російська сторона, схоже, продовжує готуватися до повномасштабного вторгнення на українську територію.

Загроза повномасштабного вторгнення РФ в Україну – коротко

Росія восени 2021-го загострила ситуацію на кордоні України – стягнула багато військовослужбовців і техніки, через це в нашій країні та на Заході заговорили про можливе повномасштабне вторгнення.

У грудні того ж року 2021-го Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проект договору між Москвою і Вашингтоном про "гарантії безпеки", в якому РФ запропонувала, в тому числі відмовитися від поповнення лав НАТО Україною. Вашингтон висловився проти того, щоб позбавляти Україну можливості вступити в НАТО.

15 лютого поточного року російська сторона стверджувала, що почала відводити війська від українського кордону в місця постійної дислокації, проте ні в Штатах, ні в Альянсі ці відомості не підтвердили.

Того ж дня американський президент Джо Байден заявив, що навколо нашої країни та Білорусі РФ має понад 150 тисяч військовослужбовців, і позиція військ є загрозливою.

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