Зустріч Байдена і Путіна можлива після того, як поспілкуються головні дипломати США і РФ, зазначили в Білому домі.

Президент США Джо Байден готовий зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним після зустрічі головних дипломатів країн – Ентоні Блінкена і Сергія Лаврова, якщо Росія не вдереться в Україну.

Зустріч Блінкена і Лаврова має відбутися на поточному тижні в Європі за умови, що РФ не почне військові дії, йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Спікер зазначила, що американська сторона завжди готова до дипломатії та "до швидких і суворих наслідків, якщо Росія замість цього вибере війну".

"...Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Лавров мають зустрітися... на цьому тижні в Європі за умови, що Росія не почне військові дії. Президент Байден в принципі погодився на зустріч з президентом Путіним після цієї зустрічі, знову ж таки, якщо не відбудеться вторгнення...", – повідомила Псакі.

Прес-секретар додала, що зараз РФ, схоже, продовжує готуватися до того, щоб найближчим часом здійснити повномасштабний напад на Україну.

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон поговорив телефоном з Володимиром Путіним, і вони погодили необхідність пошуку дипломатичного розв'язання ситуації навколо України.

Міністри закордонних справ Франції та РФ мають зустрітися найближчими днями й обговорити можливе проведення саміту на вищому рівні за участю російської та української сторони, а також союзників "щодо визначення нового порядку миру і безпеки в Європі".

Загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну – що потрібно знати

РФ восени минулого року загострила ситуацію на українському кордоні – стягнула багато військових і техніки. У нашій країні та в західних державах заговорили про загрозу повномасштабного вторгнення.

У середині грудня 2021-го російське Міністерство закордонних справ опублікувало проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки", в якому РФ, зокрема, запропонувало відмовитися від прийняття України до НАТО. Американська сторона висловилася проти того, щоб закривати перед Києвом двері в Альянс.

15 лютого 2022-го РФ стверджувала, що почала відведення військ від кордонів України в місця постійної дислокації. У США і в НАТО таку інформацію не підтвердили.

Того ж дня Джо Байден сказав, що навколо української держави та Білорусі Росія має понад 150 тисяч військових, і війська знаходяться в загрозливій позиції.

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