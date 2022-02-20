Також президенти Франції і Росії домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України й провести найближчим часом засідання ТКГ.

Президент Франції Еммануель Макрон і його російський колега Володимир Путін у неділю під час телефонної розмови погодили необхідність пошуку дипломатичного вирішення ситуації щодо України.

Про це пише Reuters із посиланням на Єлисейський палац. Розмова глав держав тривала майже дві години.

Зазначається, що міністри закордонних справ двох країн зустрінуться найближчими днями й обговорять можливе проведення саміту на найвищому рівні з Росією, Україною та союзниками щодо визначення нового порядку миру та безпеки в Європі.

"Ця дипломатична робота має дозволити просуватися вперед із залученням усіх зацікавлених сторін (європейців, союзників, росіян та українців), щоб, за дотримання умов, провести зустріч на найвищому рівні та визначити новий порядок миру та безпеки в Європі", - говориться в повідомленні Єлисейського палацу.

Окрім цього, Макрон і Путін домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України. Зокрема, вони погодились із необхідністю провести найближчим часом засідання тристоронньої контактної групи "з метою отримання від усіх зацікавлених сторін зобов'язань щодо припинення вогню на лінії зіткнення".

Також президенти Франції і Росії погодились із необхідністю відновлення роботи в рамках нормандського формату на основі обмінів та пропозицій, зроблених Україною останніми днями.

"Для проведення цієї роботи в серйозних умовах глави двох держав взяли на себе тверді зобов'язання здійснити всі корисні дії, щоб уникнути ескалації, зниження ризиків та збереження миру", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, після розмови із Путіним Еммануель Макрон зателефонував українському президентові Володимиру Зеленському. Глави держав підтримали необхідність скликання тристоронньої контактної групи та невідкладного запровадження режиму тиші на Донбасі.