Міністр оборони заявила, що країна повинна бути готова до можливої агресії.

Латвія побоюється, що в найближчі п'ять років Росія може наростити свій військовий потенціал.

Про це заявила міністр оборони Латвії Інара Мурнієце в інтерв'ю Delfi. За її словами, зараз прямої військової загрози біля кордонів немає, проте ситуація може змінитися. Військові вважають, що на нарощування військового потенціалу Росії може знадобитися п'ять років.

"Латвія повинна робити все можливе для зміцнення своєї обороноздатності, щоб у критичний момент, якщо такий настане, Латвія була повністю готова до можливої військової агресії", - сказала Мурнієце.

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Згідно з планами, бюджет оборонної промисловості країни в цьому році складе 2,25% ВВП, або 986,83 мільйона євро, і до 2025 року зросте до 2,5% ВВП. Міністр відзначила "український урок", який показав важливість безпечних поставок.

Також Мурнієце заявила, що країни Заходу повинні надати Україні всю необхідну допомогу. За її словами, Латвія вже надала країні допомогу в розмірі близько 370 мільйонів євро.

Позиція Латвії у війні

Як відомо, країна з початку повномасштабного вторгнення РФ підтримує Україну.

У серпні Латвія подарувала українській армії чотири вертольоти. Також Сейм Латвії визнав РФ державою, що підтримує тероризм.

Нещодавно Інара Мурнієце відвідала Україну і зустрілася з Міністром оборони Олексієм Резніковим.

Пізніше стало відомо про новий пакет допомоги, до якого увійшли зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами і безпілотники.

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