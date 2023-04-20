Закон покликаний не допустити загрози і приниження цінностей Латвії.

У Латвії 9 травня заборонили проводити будь-які публічні заходи, крім приурочених до Дня Європи.

Як пише Delfi.lv, відповідний закон у двох читаннях прийняв Сейм Латвії. До цього передбачалося, що депутати можуть оголосити 9 травня днем пам'яті загиблих і постраждалих у війні в Україні, проте в підсумку було прийнято інше рішення.

"Мета закону - захистити інтереси держави і суспільства, не допустити заворушень, захистити здоров'я і моральність суспільства. Крім того, закон покликаний не допустити загрози і приниження цінностей Латвії як демократичної і національної держави, в тому числі розколу суспільства, прославлення війни, військової агресії, тоталітаризму і насильства, а також спотвореного відображення історичних подій. Рішення прийнято також на знак солідарності з народом України", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з новим законом, 9 травня на території країни заборонено використовувати піротехніку, а також провести святкові та розважальні заходи, ходи, збори і пікети.

9 травня в Росії

Як відомо, в РФ 9 травня давно стало інструментом державної пропагади. Минулого року, в розпал війни в Україні, в Москві провели парад. У своїй промові Путін заявив, що "зіткнення з неонацистами, бандерівцями" нібито було неминучим.

Цього року у Курську та Бєлгороді скасували паради до 9 травня, щоб "не провокувати противника великою кількістю скупчення техніки і військовослужбовців".

В окупованому Криму і Севастополі теж відмовилися від проведення демонстрацій, військових парадів і походів "Безсмертного полку". Водночас у Путіна сказали, що парад у Москві відбудеться.

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