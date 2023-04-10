На другий рік триденного "визволення" України російська влада вже боїться виводити військову техніку на паради.

Російська влада вирішила не влаштовувати в Курську і Бєлгороді традиційний парад на 9 травня. Бояться за безпеку учасників і глядачів.

"У Курську не проводитимуть парад на 9 травня з міркувань безпеки", - заявив губернатор регіону Роман Старовойт.

Раніше з аналогічною заявою виступив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков під час прямого ефіру в соціальній мережі "ВКонтакте".

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"Параду не буде для того, щоб не провокувати противника великою кількістю скупчення техніки і військовослужбовців в центрі Бєлгорода", — заявив він.

Російські паради на тлі війни

Рік тому в Росії паради на 9 травня пройшли в більшості регіонів, як зазвичай. Однак експерти помітили, що вже тоді в них взяло участь набагато менше техніки, ніж у попередні роки. При цьому повітряну частину параду в Москві тоді скасували зовсім, пославшись на брехливу причину.

Вже влітку в Криму вирішили не проводити традиційний морський парад, яким окупанти святкували свій день ВМФ. Причини скасування виразно названі не були.

Цього року обов'язкові параду в Росії поки не скасовували, за винятком згаданих вище Бєлгорода і Курська. Ймовірно, в Москві його проведуть в тому чи іншому форматі.

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