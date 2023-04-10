Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Російська Федерація не збирається скасовувати свій "переможний" шабаш на 9 травня. У Кремлі запевняють, що в цей день традиційний військовий парад в Москві - відбудеться.

Нагадаємо, що минулого року російська влада також організувала відповідну ходу, але, "на жаль", без параду авіації - її армія РФ втратила занадто багато на фронті в Україні.

Про нові "плани" Москви заявив особисто прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, коментуючи рішення про скасування парадів в Бєлгородській та Курській областях.

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"Це прерогатива глав регіонів. Вони приймають рішення виходячи з інтересів забезпечення безпеки громадян. Це головний і єдиний пріоритет. Що стосується головного параду - він готується, планується", - вказав він.

Губернатори РФ збунтувалися проти параду на 9 травня

Нагадаємо, що сьогодні губернатори Курської та Бєлгородської областей раптово оголосили, що не мають наміру влаштовувати парад "перемоги" на 9 травня. Там уточнили, що відповідні рішення прийняли з міркувань безпеки.

Тирадою на цей рахунок відзначився губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. За його словами, Росія не хоче провокувати "противника" великим скупченням техніки в центрі міста.

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