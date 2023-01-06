Його підозрюють у порушенні економічних санкцій Євросоюзу щодо РФ і шпигунстві.

У Латвії затримали шеф-редактора пропагандистського російського ЗМІ Sputnik Литва Марата Касема.

Видання Sputnik Ближнее зарубежье повідомляє, що 5 січня пройшло засідання суду, на якому розглядалося питання про обрання запобіжного заходу.

Його підозрюють у порушенні економічних санкцій Євросоюзу щодо РФ і шпигунстві. Суд обрав міру ув'язнення у вигляді утримання під вартою. Касему загрожує до 20 років позбавлення волі, він відправлений до Ризької Центральної в'язниці.

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За даними агентства, Касем є громадянином Латвії, але вже кілька років живе і працює в Москві. Туди він повернувся 30 грудня за сімейними обставинами.

На затримання і арешт пропагандиста відреагувала речник МЗС РФ Марія Захарова. За її словами, Касем нібито заявляв про переслідування з боку влади Балтійських країн за професійну діяльність.

Боротьба з пропагандистами в Латвії

Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії оштрафувала телеканал "Дождь" на 10 тисяч євро за карту з Кримом у складі Росії і слова "наша армія" по відношенню до армії РФ.

6 грудня Латвія анулювала ліцензію "Дождю". Також мовлення російського телеканалу з 8 грудня припинять Естонія і Литва.

Пізніше колишньому ведучому російського телеканалу "Дождь" Олексію Коростельову, який в ефірі сказав про допомогу мобілізованим росіянам з оснащенням, заборонили в'їзд до Латвії.