Латвія не має ілюзій щодо агресивної зовнішньої політики Росії і не сумнівається у підтримці цієї політики більшістю російського населення.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що більшість росіян підтримує війну в Україні. Навіть ті "біженці", які тікають з РФ через мобілізацію, не проти війни, а проти своєї участі у війні.

"Я впевнений, що більшість російського населення підтримує те, що Росія робить в Україні. Це правильно, що ми не пустили до Латвії тих, хто втік з Росії, щоб уникнути мобілізації", – заявив Рінкевичс в інтерв'ю виданню Neatkarīgā.

Глава МЗС Латвії зазначив, що деякі країни, які не входять до блоку ЄС, прийняли "біженців" з РФ. У деяких країнах, зокрема в Грузії, їх близько 100 000 осіб. Це створює певні труднощі для країни.

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"Нам було зрозуміло, що ці люди не проти війни. Вони проти своєї участі у війні, а це зовсім інше", – зауважив Рінкевичс.

Втім, міністр додав, що Латвія не має ілюзій щодо агресивної зовнішньої політики Росії і не сумнівається у підтримці цієї політики більшістю російського населення, а невдоволені режимом Путіна росіяни нічого в країні не вирішують.

Як світ бойкотує "біженців" з РФ

Росіяни почали масово тікати з Росії, особливо після оголошення Кремлем часткової мобілізації. У серпні президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім російським мандрівникам.

Верховна Рада 6 вересня звернулася до Євросоюзу з проханням скасувати видачу та вже отримані громадянами РФ туристичні візи.

9 вересня Рада Євросоюзу затвердила рішення щодо припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

13 вересня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що 9 країн більше не приймають від росіян документи на оформлення туристичних віз: це Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди.

Як повідомлялося, Литва і Латвія з вересня відмовили у в’їзді понад 1 тисячі росіян. У Латвії повідомили, що кількість росіян, які намагаються потрапити в країну, зменшилася майже на 40%. Латвійські прикордонники заявили, що з вересня відмовили у в'їзді понад 400 громадянам Росії.

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