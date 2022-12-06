Напередодні в ефірі "ліберального" телеканалу проговорилися, що могли допомогти російським військовим "спорядженням".

Латвійський регулятор анулював ліцензію на мовлення російського телеканалу "Дождь", заявив голова регулятора Іварс Аболіньш в Twitter.

У повідомленні сказано, що ліцензію у росіян відібрали у зв'язку із загрозою національній безпеці.

"У зв'язку із загрозою національній безпеці та громадському порядку, сьогодні вранці NEPLP ухвалив рішення скасувати дозвіл на трансляцію телеканалу "Дождь", - написав Аболіньш.

За його словами, керівництво "Дождя" не розуміло характер і серйозність кожного окремого порушення і всіх порушень в цілому.

"Закони Латвії повинні поважати всі", - підсумував Аболіньш.

На сайті самого видання зазначено, що телеканал "призупиняє свою роботу".

Новий скандал з телеканалом "Дождь"

2 грудня в ефірі телеканалу ведучий новин заявив, що команда продовжить розповідати про "безглузду" путінську мобілізацію, заявивши, що сподівається, що таким чином "багатьом мобілізованим ми допомогли, в тому числі, забезпеченням та елементарними зручностями на фронті".

Латвійський регулятор оштрафував телеканал на 10 тисяч євро, попередивши, що після третього порушення у ЗМІ відберуть ліцензію.

Згодом "Дождь" заявив, що глядачі нібито не так зрозуміли слова ведучого. Самого ж ведучого вже встигли звільнити.

Співробітники "Дождя" називають себе ліберальним медіа. Росіяни втекли з Росії у Латвію і продовжують мовити для своїх громадян.

Раніше "Дождь" виклав мапу України без Криму.

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