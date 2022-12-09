Його внесли до "чорного списку" країни.

Колишньому ведучому російського телеканалу "Дождь" Олексію Коростельову, який в ефірі сказав про допомогу мобілізованим росіянам з оснащенням, заборонили в'їзд до Латвії.

Таке рішення прийняв глава Міністерства внутрішніх справ країни Крістап Еклонс, пише Delfi. Служба безпеки Латвії розцінила слова Коростельова, як заклик надати матеріальну підтримку РФ і рекомендувала заборонити йому в'їзд в країну.

Тепер російський журналіст внесений до так званого чорного списку. Він може оскаржити це рішення в адміністративному окружному суді протягом місяця.

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За даними видання, Коростельов працює з Грузії, тому не має латвійської візи або посвідки на проживання.

Раніше в СГБ Латвії назвали неприпустимим, щоб "в латвійському інформаційному просторі поширювалася інформація із закликом до суспільства надавати допомогу окупаційним силам РФ".

Висловлювання Коростельова "суперечать інтересам національної безпеки Латвії і створюють помилкове уявлення про армію РФ, викликаючи до неї співчуття".

"Дождь" позбавили ліцензії: що відомо

На початку грудня Коростельов закликав глядачів відправляти на пошту "Дождя" повідомлення про порушення при мобілізації, додавши, що вони "змогли допомогти багатьом військовослужбовцям".

"Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям, в тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто з елементарними зручностями на фронті", - сказав журналіст.

Після хвилі обурення в соціальних мережах, керівництво канало принесло вибачення і заявило, що "Дождь" не надає допомогу армії РФ. Пізніше вони оголосили про звільнення Олексія Коростельова.

Він, коментуючи звільнення, заявив, що не закликав пересилати гроші російській армії і ніколи цього не робив. Однак зізнався, що йому шкода "кинутого всіма голодного мобілізованого".

"Путін красень? Ні. Здається, вододіл проходить десь тут. Чи допомагаю я мобілізованим, про яких йшла мова в монолозі? Тільки тим, що розповідаю про них - ви бачили мої розповіді і записані свідчення в ефірах і в цьому телеграм-каналі - допомога це? Я продовжу цим займатися в міру своїх сил. Я проти війни, тому вже дев'ять місяців не живу в Росії - дивно мене підозрювати в підтримці вторгнення", - написав він.

Відомо, що Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії оштрафувала телеканал на 10 тисяч євро за карту з Кримом у складі Росії і слова "наша армія" по відношенню до армії РФ.

6 грудня Латвія анулювала ліцензію "Дождю". Також мовлення російського телеканалу з 8 грудня припинять Естонія і Литва.

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