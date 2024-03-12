Першим автомобілем, що порушив новий порядок, є Audi Q7 вартістю майже 42 тисячі євро.

У Литві, де закінчився термін перереєстрації автомобілів з російськими номерами, Кримінальна служба митниці затримала перший автомобіль, що порушив новий порядок. Йдеться про Audi Q7 вартістю 41,7 тис. євро (45,5 тис. доларів).

Як інформує LRT, громадянина Молдови, який прямував із Литви до Білорусі, було затримано на прикордонному переході "Мядінінкай" у понеділок близько 23-ї години. Щодо нього було складено протокол про адміністративне правопорушення.

"Автомобіль, найімовірніше, буде конфісковано і передано на потреби України", – йдеться в повідомленні митниці.

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Після перевірки документів з'ясувалося, що власником автомобіля є громадянка Росії, якої в машині не було, а водій запевняв, що не знав про обов'язок перереєстровувати в Литві автомобілі з російською реєстрацією в Європейському союзі.

Раніше в Єврокомісії пояснювали, що прикордонні держави ЄС більше не дозволяють в'їзд до ЄС автомобілям з РФ, за винятком транзиту. Автомобілі, що в'їжджають до Литви, мали бути перереєстровані або покинути її територію протягом шести місяців до 11 вересня 2023 року. Порушникам загрожує адміністративне покарання у вигляді конфіскації автомобіля і штрафу.

Зазначається, що у виняткових випадках автомобілі, що прямують транзитом до Калінінградської області або з неї, можуть продовжувати перетинати Литву за спрощеним транзитним документом, але в'їзд у країну дозволено тільки в тому разі, якщо в автомобілі їде власник. Транзит через Литву має бути здійснений протягом 24 годин.

За оцінками митниці, в Литві все ще може перебувати кілька десятків автомобілів з російськими номерами.

Заборона на в'їзд авто з російськими номерами: що відомо

У вересні 2023 року Єврокомісія пояснила, що у зв'язку з введеними санкціями громадяни РФ не можуть ввозити на територію Євросоюзу автомобілі на російських номерах, ноутбуки, смартфони, косметику і ряд інших товарів.

Також в'їзд для авто з російськими номерами закрили Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія та Польща.

Тоді ж в Литві зобов'язали власників машин з російськими номерами вивезти транспортні засоби з країни.

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