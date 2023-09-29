Литовська митниця дозволила тільки транзит в Калінінградську область.

Власників машин з російськими номерами зобов'язали вивезти транспортні засоби з Литви. На виконання цієї вимоги дали шість місяців з дня в'їзду.

Литовський митний департамент оприлюднив вимоги до авто з російськими номерами. У документі зазначено, що машини, зареєстровані в РФ і в'їхали в Литву до 11 вересня 2023 року, повинні виїхати за межі країни протягом шести місяців з дня в'їзду.

Водночас дозволений транзитний проїзд в Калінінградську область або з неї, але за умови, якщо в авто знаходиться власник і оформлений документ спрощеного транзиту. В цьому випадку авто з російськими номерами може знаходиться на території Литви не більше доби.

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Заборона на в'їзд авто з російськими номерами - що відомо

8 вересня Єврокомісія пояснила, що у зв'язку з введеними в жовтні санкціями громадяни Російської Федерації не можуть ввозити на територію Європейського Союзу автомобілі на російських номерах, ноутбуки, смартфони, косметику і ряд інших товарів.

У зв'язку з цим в'їзд для авто з російськими номерами закрили Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія та Польща.

Варто відзначити, що німецька митниця почала вилучати при в'їзді в країну у росіян авто з номерами РФ ще 5 вересня через порушення закону Німеччини "про зовнішню торгівлю".

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