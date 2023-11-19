Кошти будуть використані виключно для підтримки, пов'язаної з відновленням України в результаті російської агресії.

Штрафи, зібрані в Литві за недотримання міжнародних і національних санкцій проти РФ, будуть переведені до Фонду співробітництва в галузі розвитку і спрямовані на відновлення України.

Як повідомляє LRT, цього тижня 99 членів Сейму проголосували за таку поправку до закону про співпрацю з метою розвитку та гуманітарної допомоги, ніхто не був проти і не утримався. Ця зміна діятиме протягом десяти років - до січня 2034 року.

Згідно з прийнятою поправкою, в зазначений фонд будуть переводитися кошти, отримані від штрафів і конфіскованого майна за недотримання міжнародних або національних санкцій.

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У поправці також зазначено, що ці кошти будуть використані виключно для підтримки, пов'язаної лише з відновленням і реабілітацією України в результаті російської агресії.

Цю поправку ініціювало Міністерство закордонних справ. "Таким чином, мета полягає в тому, щоб Литва спільно сприяла відновленню України і продемонструвала твердий намір підтримати Україну перед обличчям російської агресії", - заявила заступник міністра закордонних справ Йовіта Нелюпшене, представляючи законопроект в Сеймі.

За її словами, Литва могла б самостійно, не чекаючи рішень Євросоюзу або на міжнародному рівні, вжити заходів, які сприяли б відновленню України.

Згідно з Кодексом про адміністративні проступки, за порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів, встановлених литовським законодавством, загрожують штрафи від 200 до 6 тисяч євро.

"Такий крок продемонстрував би тверду рішучість Литви надати підтримку Україні, яка піддається російській агресії, і сприяв би зусиллям міжнародного співтовариства щодо забезпечення основоположного принципу - агресор повинен компенсувати заподіяну їм шкоду", - йдеться в супровідному листі до проекту.

За даними МЗС Литви, збиток, завданий Росією Україні, за різними оцінками, становить 700 мільярдів євро.

Санкції проти РФ - новини

Євросоюз застосовує санкції до 1473 громадян Росії та Білорусі, і 207 юридичних осіб. В результаті цих санкцій і заходів у державах-членах ЄС були заморожені активи на суму 215 мільярдів євро, а в країнах ЄС і G7 іммобілізовані активи Центрального банку Росії на суму 300 мільярдів євро.

У листопаді віце-президент Європейської Комісії Жозеп Боррель заявив, що робота над 12-м пакетом санкцій проти Росії завершується. Він зазначив, санкції будуть як персональними, так і економічними й секторальними.

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