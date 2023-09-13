За словами представника податково-митного департаменту Естонії Антса Кутті, заборона торкнеться тільки легкових авто з російськими номерами місткістю до дев'яти пасажирів.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, Естонія приєдналася до заборони на в'їзд авто з російськими номерами, який раніше ввели Литва та Латвія.

Як повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в Twitter, Естонія забороняє в'їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим в Росії.

"Естонія забороняє в'їзд всім транспортним засобам, зареєстрованим в Росії. Їм не дозволено користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, поки Україна не досягне перемоги", - підкреслив він.

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Водночас, як повідомляє Медуза, за словами представника податково-митного департаменту Естонії Антса Кутті, заборона на в'їзд в країну торкнеться тільки легкових автомобілів з російськими номерами місткістю до дев'яти пасажирів. Автобуси та мотоцикли з російськими номерами зможуть перетинати кордон Естонії. Заборона на в'їзд також не торкнеться транспорту з дипломатичними номерами.

Автомобілі з російською реєстрацією

5 вересня 2023 року німецька митниця розпочала вилучати при в'їзді в країну у росіян авто з номерами РФ, оскільки російські громадяни порушують закон Німеччини "Про зовнішню торгівлю".

10 вересня 2023 року Єврокомісія підтвердила, що громадянам країни-агресора заборонено в'їзд до країн Євросоюзу на особистих автомобілях, зареєстрованих в РФ. В'їзд на таких автомобілях буде розцінюватися як заборонений імпорт.

12 вересня 2023 року стало відомо про те, що митні органи Литви будуть вилучати авто, зареєстровані на території агресора. З 18:00 12 вересня Латвія перестала впускати на територію країни автомобілі з російською реєстрацією. Якщо автомобіль перетне кордон, його також можуть конфіскувати.

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