У Вільнюсі знайшли роботу 6800 біженців з України, в Каунасі - 2900, в Клайпеді - 2600.

З початку російського військового вторгнення в Україну в Литві змогли знайти роботу лише 21 тисяча українців.

Як йдеться в матеріалах дослідження, проведеного Вільнюським офісом Міжнародної організації з міграції (IOM Lietuva) спільно з литовським агентством з працевлаштування SOPA, найбільше українців працюють у великих містах Литви, повідомляє Delfi.

Зокрема, у Вільнюсі знайшли роботу 6800 біженців з України, в Каунасі - 2900, в Клайпеді - 2600. Однак, 78, 4% учасників опитування сказали, що хотіли б змінити роботу.

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41% вважають зарплату занадто низькою, 28,2% хотіли б працювати в сфері своєї кваліфікації, а 12,8% - скаржаться на важкі умови праці.

"У листопаді-грудні 2022 року ми провели опитування, в якому брали участь 104 респонденти. Найчастіші причини, через які українці не можуть влаштуватися на роботу - мовний бар'єр і догляд за дітьми. Велика частина жінок з України приїхала не тільки з малолітніми дітьми, але і з літніми членами сім'ї, тому на них лежить подвійне навантаження, знайти роботу в такому випадку буває нелегко", - пояснила представниця SOPA Інга Шукайтене.

Крім того, дослідження показало, що 46,2% респондентів думають про відкриття свого бізнесу в Литві, але їм не вистачає інформації. Майже половина відзначають брак консультацій у фахівців.

Ринок праці під час війни:

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилася в 20 разів порівняно з довоєнним часом.

Станом на 15 травня на українському ринку праці попит на роботу значно перевищував пропозицію.

За даними опитування, проведеного серед своїх бізнес-клієнтів, у березні кількість непрацюючих підприємців склала 16,3%; тих, хто планував працювати - 3,6%; працюючих – 80,1%.

Станом на 4 вересня в Польщі змогли знайти роботу понад мільйон українців.

11 жовтня 2022 року в ЄС запустили портал з пошуку роботи для українців.

Станом на 23 грудня 2022 року троє з чотирьох українців у Німеччині не могли знайти роботу.

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