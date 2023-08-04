Зокрема, Латвія у вересні надішле шести тисячам росіян листи з проханням покинути країну.

Управління у справах громадянства та міграції (PMLP) Латвії у вересні надішле шістьом тисячам російських громадян листи з проханням покинути країну. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву голови Комісії Сейму з громадянства, міграції та згуртування суспільства Інгмарса Лідака, якого цитує LSM.

Зазначається, що мова йде про тих російських громадян, які до цього часу навіть не спробували пройти перевірку на отримання статусу постійного жителя ЄС.

"Десь 5-6 тисяч, за моїми прогнозами. Це люди, які не виявили жодного бажання – ні складати іспит, ні отримати тимчасову посвідку на проживання. Тобто ті, які мовчать. Якщо дивитися на закон, який зараз є, то PMLP просто повинне висилати вимогу покинути країну протягом трьох місяців", – зазначив Лідака.

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У Міністерстві внутрішніх справ Латвії підтвердили, що такі листи готують. За попередніми підрахунками, адресатів може бути близько шести тисяч.

"Якщо людина продовжує перебувати в Латвії незаконно, то може настати момент, коли державні структури про це дізнаються і, відповідно, нагадають про те, що потрібно виїжджати. Кримінальна відповідальність не передбачена, але передбачена адміністративна, тож людину можуть оштрафувати", – заявив заступник держсекретаря МВС Вілніс Вітоліньш.

Водночас він додав, що такі громадяни можуть отримати будь-який інший дозвіл на перебування в Латвії, наприклад, візу або тимчасову посвідку на проживання.

Литва теж "проріджує" кількість росіян у країні

Зокрема, як зазначає видання LRT з посиланням на Департамент міграції, з кінця минулого року, після запровадження спеціальної анкети для громадян Білорусі та Росії, 1164 осіб з цих країн були визнані загрозою нацбезпеці Литви.

Видання зазначає, що заповнювати анкету зобов'язані всі повнолітні громадяни Білорусі та Росії під час подання заяви про видачу або зміну документа, що дає або підтверджує право на проживання в Литві, про видачу нового дозволу на тимчасове проживання або видачу національної візи. В анкеті необхідно вказати певну інформацію, висловити ставлення до російської агресії в Україні

Після оцінки всієї - публічної та непублічної інформації було встановлено, що 910 громадян Білорусі становлять загрозу національній безпеці, з них 337 було відмовлено у видачі дозволу на тимчасове проживання в Литві, 121 відмовили у продовженні такого документа. У 205 білорусів анульовано раніше чинні дозволи на тимчасове проживання.

Також 254 громадян Росії визнані такими, що становлять загрозу національній безпеці Литви. 43 росіянам було відмовлено у видачі тимчасового посвідки на проживання в Литві, 46 – у продовженні. Ще у 59 громадян Росії були анульовані раніше чинні дозволи на тимчасове проживання, а 52 росіян втратили постійний дозвіл на проживання в Литві.

У прес-релізі Департаменту міграції повідомляється, що всім 1164 іноземцям було заборонено в'їзд до Литви. Загалом за останні півтора роки, з початку війни в Україні, було анульовано 2905 видів на проживання росіян та білорусів у Литві.

Литва та Латвія непокояться через ситуацію на кордонах

Раніше, після невдалого повстання ЧВК "Вагнер" у Росії Латвія припинила видачу росіянам усіх видів віз.

Також Польща та Литва у зв'язку з передислокацією частини "вагнерівців" у Білорусь розглядають можливість повного закриття кордонів з країною.

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