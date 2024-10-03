Працівники поїзда не змогли пояснити прикордонникам, звідки взялися ці написи.

Литовські прикордонники змусили стерти пропагандистські написи з російського потяга, який транзитом їхав до Калінінграда.

Про це пише Delfi з посиланням на Службу охорони державного кордону країни. У середу, 2 жовтня, співробітники прикордонної служби помітили на одному з вагонів поїзда Москва-Калінінград написи "Z", "ZOV" і "Вільнюс - місто Росії" .

Вони не отримали пояснень від персоналу поїзда і заявили, що написи потрібно стерти, інакше ці вагони не пропустять на територію країни. Після цього начальник поїзда разом зі своїми підлеглими стерли їх піском.

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Литва проти російської агресії

Як відомо, Литва активно підтримує Україну в повномасштабній війні з Росією. Наприкінці вересня міністерство оборони країни повідомляло, що вони надали Україні допомогу на понад 683 мільйони євро.

Ще на початку великого вторгнення парламент Литви заборонив георгіївську стрічку та символи "V" і "Z", які російська загарбницька армія використовує в Україні.

Також восени 2022 року Литва, Польща, Естонія та Латвія і Литва закрили кордони для громадян Росії. А торік Латвія заборонила в'їзд автомобілям із російськими номерами та їхнє перебування на своїй території.

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