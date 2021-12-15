Жінка не захотіла показувати точне місце, де знайшла меч, бо побоюється, що на це місце прийдуть натовпи людей у пошуках інших артефактів.

Мешканка Лондона на ім'я Лара Майклм під час прогулянки знайшла меч XVI століття в багнюці на березі Темзи.

Письменниця Лара Майклм захоплюється пошуком скарбів у багнюці. Під час чергової прогулянки жінка виявила ручку меча на березі Темзи в центрі Лондона, повідомляє ТСН з посиланням на Daily Mail.

Ймовірно, інкрустована міддю дерев'яна ручка меча пролежала на дні річки близько 300 років. Вона збереглася завдяки тому, що була в анаеробному середовищі. Увагу жінки привернув блиск міді, який вона прийняла за золото.

"Це одна з моїх найкращих знахідок", - сказала письменниця.

Жінка має намір передати зброю експертам Лондонського музею. Вони вже ознайомилися з фотографіями і підтвердили, що меч може датуватися XVI століттям.

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Жінка не захотіла показувати точне місце, де знайшла меч, тому що побоюється, що якщо вона це зробить, на це місце прийдуть натовпи людей, сподіваючись знайти інші артефакти.

Пошуки скарбів на березі Темзи незаконні без спеціального дозволу від портової влади Лондона. Виявлені предмети не можна продавати в приватному порядку.

За останні 30 років Музей Лондона отримав понад 90 тис. об'єктів, знайдених на березі Темзи, але для широкої публіки представлені лише деякі з них.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді юна шукачка скарбів з англійського міста Мілденхолл, графство Суффолк, знайшла леза для сокири часів бронзового століття. 13-річна школярка на ім'я Міллі Хардвік разом зі своїм 51-річним батьком коліном захопилася пошуком скарбів. Так коли батько і дочка вирушили на поле шукати скарб, Міллі знайшла 65 стародавніх кам'яних лез для сокир. Вони датуються 1300 роками до нашої ери.

Автор: Ірина Погоріла