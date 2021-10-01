Власники будинку вирішили залишити чотири монети на пам'ять, а решту виставили на продаж.

У французькому місті Кемпер сім'я під час ремонту будинку знайшла скарб із золотими монетами.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час ремонту робітники виявили в стіні металевий ящик з 239 монетами, викарбуваними до Великої Французької революції 1789 року. Власники будинку вирішили залишити чотири монети на пам'ять, а решту виставили на продаж.

Золоті монети оцінили 250-300 тисяч євро, але інтерес покупців перевершив всі очікування.

Першим лотом на аукціоні, який відбувся в середу, 29 вересня, став золотий луїдор 1646 року зі стартовою ціною вісім тисяч євро. У підсумку його вдалося продати за 46 тисяч євро. За аналогічну суму пішла з молотка монета 1640 року із зображенням тамплієрського Хреста. Інші монети також були продані в рази дорожче за початкову ціну. Загалом родині вдалося заробити понад мільйон євро.

Читайте такожАмериканець розгадав загадку з книги про полювання на скарби і знайшов $10 тисяч

Тепер щасливі власники будинку планують поділити зароблені гроші з робітниками, які знайшли скарб.

Нагадаємо, житель Данії Оле Гінеруп Шиц за допомогою металошукача, який він придбав напередодні, знайшов майже кілограм старовинного золота, що стало одним з найбільших скарбів в історії країни.

Як згодом виявилося, він натрапив на скарб у майже кілограм золота і віком не менше 1500 років.

Автор: Денис Прядко