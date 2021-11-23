13-річна школярка на ім'я Міллі Хардвік разом з батьком захопилася пошуком скарбів.

Юна шукачка скарбів з англійського міста Мілденхолл, графство Суффолк, знайшла леза для сокири часів бронзового століття.

13-річна школярка на ім'я Міллі Хардвік разом зі своїм 51-річним батьком Коліном захопилася пошуком скарбів.

"Кожен раз, коли я вирушаю шукати скарб, я щось знаходжу. Я знайшла позолочений гудзик і монету. Мені подобається, коли після кількох годин у полі я раптом чую сигнал металошукача", - розповіла дівчинка.

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Коли батько і дочка вирушили на поле шукати скарб, Міллі знайшла 65 стародавніх кам'яних лез для сокир. Вони датуються 1300 роками до нашої ери, повідомляє ТСН з посиланням на видання The Sun.

48-річна мати дівчинки Клер заявила, що дивовижна знахідка викликала заздрість у інших археологів.

Міллі стала знаменитістю серед тих, хто захоплюється скарбом і навіть потрапила на першу смугу присвяченого цьому хобі журналу. Тепер дівчинка мріє стати професійним археологом.

Як повідомляв УНІАН, у французькому місті Кемпер сім'я під час ремонту будинку знайшла скарб з золотими монетами. Під час ремонту робітники виявили в стіні металевий ящик з 239 монетами, викарбуваними до Великої Французької революції 1789 року. Власники будинку вирішили залишити чотири монети на пам'ять, а решту виставили на продаж.

Автор: Віолетта Орлова